Marsala ottiene il titolo di Città che legge 2020/2021

Tre giorni fa la sottoscrizione del “Patto per la Lettura”. Oggi l’attribuzione della qualifica “Città che Legge”, il prestigioso riconoscimento nazionale assegnato oggi a Marsala dal Centro per il libro e la lettura – CEPELL. Un successo che ha visto in prima linea l’Amministrazione comunale, e gli Assessorati alle Politiche culturali e Pubblica istruzione in particolare, nonché la Soprintendenza di Trapani, il Parco Archeologico Lilibeo, l’Arcipretura di Marsala e le Scuole. Con loro altri Enti, Associazioni, Testate giornalistiche e singoli cittadini, per un totale di una trentina di sottoscrittori che hanno creduto nell’importanza del progetto culturale.

“L’interesse suscitato alla presentazione dell’iniziata di Martedì scorso è stato ben ricompensato con questo traguardo, sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo. Fare rete, confrontarsi e costruire assieme è il metodo giusto – in …









Leggi la notizia completa