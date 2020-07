Marsala, donna assolta dall’accusa di stalking all’amante del marito

“Il fatto non sussiste”. Con questa formula il giudice monocratico Lorenzo Chiaramonte ha assolto la 42enne marsalese Maria Marceca dall’accusa di stalking in danno della rivale in amore: la 32enne Cristina Alessia Titone, che a quanto pare aveva avviato una relazione sentimentale con il marito, Angelo Aiello, di 46 anni.

Il processo era scaturito dalla denuncia presentata in Procura, nel gennaio 2016, dalla Titone. Nel corso del dibattimento, però, il difensore della Marceca, l’avvocato Maria Antonietta Tosto, ha dimostrato che i fatti contestati non potevano configurare il reato di stalking. E il giudice ha condiviso questa tesi. Secondo l’iniziale accusa, Maria Marceca, tra il novembre 2015 (quando scoprì che il marito aveva un’altra donna, e per questo decise di lasciarlo) e il luglio 2016, avrebbe più volte molestato, minacciato, insultato e picchiato la rivale in amore, la 32enne Cristina Alessia …









