L’Ance Trapani ed il protocollo anti contagio nei cantieri

La riapertura delle imprese edili dopo il loockdown se da un lato ha permesso il riavvio del settore dall’altro ha creato non pochi problemi legati all’organizzazione del cantiere stesso. Per tante aziende si è trattato di un avvio difficile visto che, l’organizzazione del cantiere spesso, non consente di conciliare la prosecuzione dei lavori con le nuove disposizioni stabilite dal Governo, a partire per esempio dalla “distanza” tra gli stessi operai sul luogo di lavoro.

Ma questa è solo una delle disposizioni da dover rispettare se non si vuole incorrere in sanzioni e verbali. C’è infatti da rispettare la sanificazione e la pulizia del cantiere e poi ancora l’accesso al cantiere per i fornitori esterni; le precauzioni igienico personali; l’adozione di dispositivi di protezione sanitaria; la gestione degli spazi comuni, come la mensa, gli spogliatoi; l’ …









Leggi la notizia completa