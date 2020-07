Incidente nella notte a Marsala. Auto fuori strada alle saline

Ha preso il muretto, poi l’auto è andata a finire, obliqua, nel terreno che costeggia le saline.

E’ successo questa notte a Marsala. Un’auto per cause ancora da accertare ha perso il controllo ed è andata fuori strada autonomamente.

Si tratta di una Lancia Y, come si vede nella foto che pubblichiamo l’auto si è quasi ribaltata nel terreno che costeggia le saline dello Stagnone di Marsaala, l’incidente è avvenuto, appunto sul lungomare di contrada Ettore Infersa.

Illeso il conducente, nessun’altra auto coinvolta, sul posto sono arrivati i carabinieri.









