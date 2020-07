Il San Vito piazza il colpo a sorpresa: Dario Barraco è il nuovo allenatore

Il San Vito punta sulla scommessa Dario Barraco. Sarà l’ex centrocampista di Trapani, Lecce e Latina a guidare la compagine sanvitese nella prossima stagione, nel campionato di Promozione. Dopo aver ottenuto una meritata salvezza grazie alla cura Nico Del Giudice, il San Vito ha deciso di voltare pagina puntando sulla conoscenza e sull’esperienza di tanti anni maturati nei campi professionistici: Barraco, classe 1985, ha chiuso la carriera calcistica con la storica promozione in Serie D con il Dattilo dopo il girovagare, negli ultimi anni, per squadre dilettantistiche della Sicilia, come Paceco, Acireale e Marsala.

Quella dell’ex centrocampista è solo la prima novità del San Vito che verrà: a giorni previsti cambiamenti anche nell’assetto societario.









