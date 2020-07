Il biacco nero, serpente tra mille leggende e tante verità

Chiamato con diversi appellativi di origine dialettale, il biacco nero (Hierophis viridiflavus carbonarius) è una specie di serpente che vive sul territorio di Castelvetrano (e non solo), da sempre demonizzata dalle credenze popolari più o meno fantasiose riguardo la sua presunta pericolosità.

«Il biacco nero non è assolutamente una specie di serpente pericolosa né particolarmente aggressiva – spiega l’erpetologo Francesco Paolo Faraone – solamente se trattenuto tra le mani o messo alle strette, il biacco tende a difendersi e può mordere, ma il suo morso è totalmente innocuo per l’uomo». Spesso è possibile notare la sua presenza a bordo delle strade di campagna e date le sue dimensioni, che da adulto possono raggiungere anche il metro e mezzo, e il suo colore scuro, incute timore negli occhi di chi se lo ritrova casualmente a pochi metri di distanza. …









