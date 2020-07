F1 2020: “Dove eravano rimasti”, prima fila tutta Mercedes in Austria. Male la Ferrari

Dove eravamo rimasti… con una Mercedes davanti a tutti e ritroviamo le due Frecce d’Argento – quest’anno la livrea è nera per la campagna contro il Razzismo – davanti a tutti nella prima qualifica dell’anno. Valtteri Bottas (Mercedes) conquista la prima pole position del 2020, davanti al compagno Hamilton, terzo Verstappen (Red Bull), quarto Norris (Mclaren), quinto Albon (Red Bull), sesto Perez (Racing Point), settimo Leclerc (Ferrari), ottavo Sainz (Mclaren), nono Stroll (Racing Point), decimo Ricciardo (Renault).

