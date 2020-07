Edilizia, crisi e lavoro nero. Cgil Trapani: “Azioni concrete per migliaia di lavoratori”

Continua a oltrepassare il 50 per cento il lavoro nero in edilizia in provincia di Trapani. A denunciare, ancora una volta, la crisi, la sottoccupazione, il sottoinquadramento lo sfruttamento e l’illegalità nel settore delle costruzioni sono la Cgil e la Fillea Cgil di Trapani.

In un sistema sano, denunciano la Cgil e la Fillea Cgil, il 40 per cento della forza lavoro in edilizia dovrebbe essere costituita da operai specializzati, il 20 per cento da secondi livelli, ovvero da lavoratori qualificati, e il restante 40 per cento da manovali, ma nei fatti, nel territorio trapanese, sono tutti assunti, nonostante le qualifiche, come manovali.

“Il sottoinquadramento in edilizia – dicono il segretario generale della Cgil Filippo Cutrona e il segretario provinciale della Fillea Enzo Palmeri – è una realtà che investe il settore. A questo si aggiungono anche i lavoratori assunti a part time, ma solo sulla carta perch& …









