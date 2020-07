Domenica 5 luglio, ingresso gratuito a Selinunte

Nella giornata di domenica 5 Luglio 2020 il Parco di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, condividendo quanto disposto dall’Assessorato BB.CC e I.S., al fine di promuovere le evidenze archeologiche e le esposizioni dell’area monumentale di Selinunte, offre al pubblico l’opportunità di usufruire di accesso gratuito ai propri siti mantenendo l’appuntamento mensile che consente di visitare tutti i siti culturali siciliani gratuitamente la prima domenica del mese, una formula ormai ben consolidata che ha visto un successo sempre crescente di pubblico, diventato un evento, oltre che un appuntamento fisso per cittadini, turisti, appassionati, un modo per riscoprire luoghi di grande bellezza e di alto valore e per fidelizzare i cittadini alle istituzioni culturali.

L’area monumentale di Selinunte e il Museo del Satiro osserveranno gli stessi orari ordinari:-

Area Selinunte .-9.00 – 19.00

Satiro 9.00 – 19.15.

Il diradamento naturale dato dai …









Leggi la notizia completa