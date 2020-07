Chi fa il debole con i forti, e il forte con i deboli

Deboli con i forti, forti con i deboli. Alcuni esempi nello scenario politico internazionale, nazionale, locale e tra i cittadini. Nel decreto liquidità il governo giallorosso, ha utilizzato lo strumento della garanzia statale per i prestiti richiesti dai privati per affrontare la crisi economica da Covid-19.

Soprattutto le piccole e medie imprese conoscono le difficoltà burocratiche (eufemismo per accedervi). Con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle regole antiCovid 19 sono ricominciati i viaggi della speranza dall’Africa. I decreti sicurezza voluti dall’ex ministro degli Interni Salvini a distanza di quasi 10 mesi sono ancora vigenti. Tutto ciò ha generato fantasmi sul territorio nazionale. Il giugno scorso è morto nella baracca doveva viveva a seguito di un incidente , Mohamed Ben Ali era un fantasma . Il sindacalista Soumahoro si è incatenato a Villa Pamphilj durante gli stati generali voluti da Conte, tra le richieste, pochissime in verità l’abrogazione dei …









