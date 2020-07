Castelvetrano, nuovi posti letto all’ospedale. Soddisfatti i consiglieri di “Via”

L’Ospedale di Castelvetrano avrà complessivamente 122 posti letto, così come confermato dal decreto dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

L’ospedale di Castelvetrano supera la quota 120 posti letto, limite fissato dal decreto Balduzzi che ne avrebbe comportato il declassamento, grazie a sei posti letto in più di degenza per pazienti “acuti”.

I consiglieri comunali di Castelvetrano Calogero Martire, Stuppia Salvatore, Viola Vincenza facenti parte del gruppo consiliare di Obiettivo Città e Milazzo Rosi del gruppo consiliare Insieme si Può ma tutti in rappresentanza del movimento provinciale VIA esprimono soddisfazione e comunicano che “Tale azione portata avanti dal Governo Regionale e fortemente voluta dall’Assessore Razza si colloca nell’ambito di un complessivo potenziamento del PO Belicino, infatti, abbiamo avuto il riscontro ufficiale di quanto da noi sostenuto nei giorni scorsi attraverso l’Operato del Direttore Generale dell’ASP di Trapani Oddo …









