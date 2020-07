Canoni idrici: lo studio legale Rizzo porta a casa un’altra vittoria

In un Comune dove non ci sono soldi e se ne cercano, chiaro che una sentenza come quella n° 53 del giudice dott.ssa Rosita Cosentino “fa male”, un’altra tegola che vien giù da un tetto che non riesce a reggersi. Sarà perchè forse mancano le fondamenta?

Il problema sta tutto nelle richieste di pagamento dei canoni idrici del 2013, avvenute tramite ingiunzione nel 2017. Cosa che aveva irritato e non poco i cittadini. Nel momento in cui, però, si arriva ad un’ ingiunzione, l’Ente in questione avrebbe dovuto provare l’avvenuta notifica di rito dellbre 2017’ordinanza n° 13951 del 22 dicembre 2017 e la data di preavviso di fermo spedito tramite raccomandata (nel caso si volesse bloccare l’eventuale prescrizione). Cio non è avvenuto.

Un'altra vittoria quindi per l'avvocato Giovanni Antonio Rizzo ed i suoi …









