Bimbo muore a Valderice, i suoi organi a coetanei di Roma e Torino

Tragedia a Valderice, un bimbo di 10 mesi è morto dopo una caduta. Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma non c’è stato nulla da fare.

I medici hanno dichiarato la morte cerebrale del bimbo e i genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Sono stati prelevati il cuore per un bambino di Roma ed il fegato per un altro coetaneo di Torino.

L’intervento di asporto è stato coordinato dagli operatori del Trauma Center del capoluogo siciliano con l’apporto delle psicologhe del Centro regionale Trapianti e dei componenti della sala operatoria; poi gli interventi di trapianto sono stati eseguiti da un’equipe del Policlicnico Gemelli di Roma e delle Molinette di Torino.

