Alcamo, fermato in auto con la cocaina destinata allo spaccio. Arrestato un pregiudicato

Fermato dalla polizia sulla Strada Provinciale 47 tra Alcamo e Castellammare del Golfo, Salvatore Ferrara, 45ennne pregidicato di Trappeto è stato trovato con 30 grammi di cocaina, chiusa in due sacchetti di cellophane e pronta per essere messa in commercio.

L’uomo, già noto, per lo stesso tipo di reato, è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. Qui i dettagli nel comunicato della polizia:

Nel tardo pomeriggio del 30 giugno scorso, blitz anti-droga del Commissariato di P.S. di Alcamo che ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di un pregiudicato di Trappeto, Salvatore Ferrara, classe 1975, responsabile di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di servizi predisposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, l’odierno risultato investigativo perveniva a seguito di un controllo operato dalla Volante di questo Commissariato di P.S. lungo l’arteria …









