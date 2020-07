VIDEO – “Un libro sotto l’ombrellone”: recensione de “Il Colibrì” premio Strega 2020

Il Colibrì, libro di Sandro Veronesi, edito dalla casa editrice La Nave di Teseo, candidato al Premio Strega 2020 è la storia di Marco Carrera, una storia come tante, ordinaria all’esterno e straordinaria vista dall’interno.

Il titolo del libro nasce dal nomignolo con cui la madre ama appellare e definire Marco il protagonista: (…) tu sei un colibrì perché come il colibrì metti tutta la tua energia nel restare fermo. Settanta battiti d’ali al secondo per rimanere dove già sei. Sei formidabile, in questo. Riesci a fermarti nel mondo e nel tempo, riesci fermare il mondo e il tempo intorno a te, certe volte riesci addirittura anche a risalirlo, il tempo, e a ritrovare quello perduto, così come il colibrì è capace di volare all’indietro.

Marco è dunque il colibrì che riesce a resistere a …









Leggi la notizia completa