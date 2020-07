Trasportava cocaina. Corriere della droga arrestato ad Alcamo

Blitz antidroga, ieri pomeriggio, da parte della Polizia di Alcamo che ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di un pregiudicato di Trappeto, Salvatore Ferrara, classe 1975, responsabile di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato alla guida di un furgone sulla provinciale 47 tra Alcamo e Castellammare del Golfo. Gli agenti hanno subito notato un comportamento sospetto. Durante la perquisizione sono stati trovati 30 grammi di cocaina destinata allo spaccio. Ferrara è stato così accompagnato presso il Commissariato di Polizia di Alcamo e, visti i suoi precedenti in materia di stupefacenti, è stato dichiarato in arresto per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.









