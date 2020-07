Trapani, tabaccherie prese di mira. Due tentate rapine in centro

Allarme a Trapani, dove stamane in due diverse Tabaccherie della città un uomo ha messo a segno altrettanti tentativi di rapina. Nel dettaglio, il malvivente armato di coltello ha agito in via Bonaiuto e via XXX gennaio. Si tratterebbe di un uomo giovane che, nell’arco di pochissimi tempo, si è presumibilmente spostato da una tabaccheria all’altra senza però riuscire nel proprio intento. Le indagini sono in corso e l’auspicio è quello di poter ottenere particolari rilevanti grazie alle telecamere.









