Trapani alla ricerca di punti salvezza contro il Livorno, le ultime

Nella trentaduesima giornata di Serie B 2019/2020, il Trapani di mister Fabrizio Castori ospiterà al “Provinciale” il Livorno di Antonio Filippini. I granata, reduci dall’amaro 2-2 di Cosenza della scorsa giornata, si trovano in un momento molto positivo, forse per la prima volta in questa stagione. Sono sette, infatti, i risultati utili consecutivi dei ragazzi di mister Castori che questa sera punteranno a farli diventare otto, andando a caccia dei tre punti contro un Livorno in grandissime difficoltà. Gli amaranto infatti, ultimi in classifica a quota ventuno punti, sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Venezia e stanno attraversando una stagione molto complicata, culminata con il caos degli scorsi giorni causato dalla decisione, da parte del presidente Spinelli, di non rinnovare il contratto a diciotto giocatori della rosa, considerando la sua squadra ormai retrocessa, e di giocare quindi le ultime partite rimanenti con molti ragazzi …









