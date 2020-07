Scuola. Tutti i trasferimenti con la 104 in provincia di Trapani. Protestano gli insegnanti

Tutti i trasferimenti di insegnanti in provincia di Trapani anche quest’anno sono avvenuti usufruendo della legge 104.

Una precedenza che è sì stabilita dal contratto collettivo ma che per gli esclusi ha il sapore di un abuso. Ogni anno infatti gli insegnanti che si trovano fuori dalla provincia di residenza possono chiedere il trasferimento a casa, ma ogni anno avviene che la totalità dei posti in provincia di Trapani vengono ottenuti usufruendo della legge 104. Quest’anno sono 21 su 21 per le scuole primarie.

In provincia di Trapani protestano gli insegnanti, che si sono uniti in gruppo, chiamato “Corsi e ricorsi”. Ecco la loro lettera a firma della portavoce Floriana Oliva.

Ecco il motivo per cui il nostro gruppo si chiama “Corsi e Ricorsi”. Perché ogni anno si ripete sempre la stessa storia. Dallo stesso miserabile finale. 21 trasferimenti interprovinciali per i docenti di scuola primaria, 17 su posto comune e 4 su …









