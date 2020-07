Salemi.  Stalking, due a processo. Donna tormentata, in aula maresciallo dei carabinieri  

Il maresciallo dei carabinieri Calogero Salvaggio ha spiegato, in Tribunale, come si è arrivati all’identificazione dei due presunti stalker che avrebbero reso un inferno la vita della 52enne insegnante salemitana Teresa Angelo.

Questa, infatti, aveva presentato denuncia contro ignoti. Il sottufficiale ha detto che all’identificazione dei due imputati (il salemitano Giuseppe Giammalvo, di 68 anni, imprenditore del settore calcestruzzi, e Maurizio Crocchiolo, di 54, dipendente dell’ufficio igiene dell’Asp di Castelvetrano) si è giunti grazie all’esame dei tabulati telefonici. Davanti al giudice monocratico di Marsala, il maresciallo Salvaggio ha riferito sulle indagini condotte, dichiarando che Giammalvo e Crocchiolo non solo comunicavano tra loro diverse volte al giorno, in concomitanza ai fatti accaduti e denunciati dalla Angelo, ma telefonavano e perseguitavano l’insegnante ripetutamente e più volte al giorno con numero di telefono nascosto (privato). La Angelo, quindi, non poteva vedere da quale numero …









