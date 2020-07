Salemi, rogo nell’area archeologica di Mokarta

Venuti: “Gesto vigliacco e ignobile”

SALEMI- “Attendiamo che forze dell’ordine e vigili del fuoco accertino la dinamica dei fatti ma se, come sembra, dovesse essere confermata l’origine dolosa dell’incendio dell’area archeologica di Mokarta, allora saremmo davanti a un gesto vigliacco da parte di chi si crede in diritto di potere sfregiare il territorio e l’impegno di tanti che hanno lavorato duramente per salvaguardare e rendere fruibile la storia di quei luoghi”. Lo afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, in merito al rogo del sito archeologico di Mokarta, che fa parte del Parco archeologico di Segesta, nel Trapanese.“Il Comune di Salemi ha curato la pulizia dell’area fino allo scorso anno, quando la competenza è passata al Parco di Segesta, e non può tollerare atti ignobili come questo che mortificano un’ …









