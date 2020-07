Salemi. Progetto di volontariato “1 anno per la vita”. Ecco come candidarsi

Salemi. “1 anno per la vita” è il nuovo progetto di volontariato, indetto dalla Fondazione “Pace e bene Onlus”, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni, residenti in un Comune del territorio italiano che presentino apposita domanda.

Il progetto offre a 2 ragazzi e 2 ragazze la possibilità di mettere a disposizione degli altri un anno della loro vita scoprendo il mondo del volontariato. I candidati potranno scegliere di svolgere tali attività in contesto socio assistenziale, naturalistico-ecologico, di protezione civile o nel mondo della formazione, accrescendo così il proprio bagaglio culturale.

Nel corso dei 12 mesi, per le attività che svolgeranno, i quattro ragazzi beneficeranno di un contributo economico che varierà a seconda delle situazioni. La Fondazione “Pace e bene Onlus” si farà carico nello specifico delle spese sulla ricerca e selezione dei candidati, amministrazione …









