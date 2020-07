Rete Museale e Naturale Belicina. Eletto il nuovo consiglio direttivo

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede della Fondazione Orestiadi al Baglio Di Stefano, l’assemblea generale dei soci della Rete Museale Belicina, riuniti per eleggere il nuovo consiglio direttivo.

Nata nel 2012, la Rete Museale e Naturale Belicina ha avuto da sempre come obiettivo quello di raccontare la storia, non solo dei singoli luoghi, ma di tutti i comuni che costituiscono la Valle del Belìce e non solo. Diversi sono infatti i soggetti che ne fanno parte, che intrecciano temi differenti, dai luoghi del Gattopardo, all’arte e l’architettura contemporanea, alla preistoria del Basso Belice, l’archeologia, l’antropologia e non ultimo la Memoria del terremoto del 1968.

Tra i soci troviamo i Comuni di Campobello di Mazara, Camporeale, Castelvetrano, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi, Partanna, Salemi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belìce, Santa Ninfa e Vita, tra i soci privati il …









