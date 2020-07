Primo tempo a reti bianche fra Trapani e Livorno

Termina 0-0 al “Provinciale” fra Trapani e Livorno. I granata, padroni assoluti del gioco, concedono poco o niente agli avversari e si spingono molto in avanti provando spesso la soluzione da fuori ma per il momento senza trovare successo.

La cronaca

La prima conclusione del match è dei granata al 12′ con il destro dal limite di Pettinari, pallone che si spegne sul fondo. Al 17′ occasione colossale per il Trapani: calcio di punizione battuto da Taugourdeau verso Buongiorno che in spaccata la rimette in mezzo per Kupisz, il numero 23 granata manca di pochissimo il tap-in vincente. Al minuto numero 25′ tiro a giro dal limite dell’area di Pettinari, sfera deviata da un difensore amaranto e bloccata senza troppi problemi da Plizzari. Al 28′ si fa vedere anche il Livorno con il tiro da fuori di Agazzi, pallone che termina fra le braccia di Carnesecchi. Al 32& …









