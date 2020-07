Un vasto incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi diversi appezzamenti di terreno in zona Sibiliana a Petrosino.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme con non poche difficoltà, visto il forte vento. Ne ha dato comunicazione il primo cittadino, Gaspare Giacalone, sul suo profilo facebok. “Abbiamo proceduto ad allertare la Prefettura di Trapani – ha detto – invitando coloro che abitano in zona a chiudere porte e finestre”.









