Osimo (AN) – Operazione Internazionale “Cento Carati”. Scoperti 10 milioni e mezzo di euro di riciclaggio. (Video)

DENUNCIATA LA COMPAGNA DI UN COMMERCIANTE DI DIAMANTI.

Nelle scorse settimane è stato notificato un avviso di conclusione indagini per il reato di riciclaggio di dieci milioni e mezzo di euro a una donna, Z.G. di 70 anni di Loreto, che era stata denunciata dai finanzieri della Tenenza della Guardia di Finanza di Osimo (AN), all’esito di complesse e articolate attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona.

Gli investigatori ritengono che il denaro riciclato dalla donna sia il provento dell’attività illecita posta in essere dal compagno, Maurizio Sacchi di 65 anni, anch’egli loretano.

Quest’ultimo è un imprenditore operante nel settore del commercio internazionale di diamanti attraverso numerose società; è noto alle cronache poiché al centro di inchieste giudiziarie della Procura della Repubblica di Milano – riportate anche da trasmissioni giornalistico/televisive nazionali – quale …









