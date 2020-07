Musumeci: «Dal 4 Luglio stop a limitazioni sui mezzi pubblici, occupabili tutti i posti»

Cade l’obbligo del distanziamento sociale. Con una nuova ordinanza il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ha reso noto che i mezzi pubblici, in virtù dell’inizio della stagione turistica, potranno essere occupati nell’interezza di tutti i posti disponibili. Potranno dunque essere riempiti autobus, traghetti, pullman, treni e taxi: tutti «dovranno assicurare i servizi garantendo gli accordi stipulati con Amministrazioni Comunali, Regione Siciliana e Amministrazione dello Stato».

«Gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione – si legge nel testo – permanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento da contagio». La suddetta ordinanza avrà validità fino al prossimo 14 Luglio: «Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzato alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti è in materia, è consentita l’occupazione …









