Morte di Davide Artale, il pm chiede l’archiviazione per Maurice Gomis

La Procura di Siracusa con il sostituto procuratore Marco Dragonetti ha chiesto al gip l’archiviazione per Maurice Gomis, giovane calciatore del Siracusa Calcio che era in auto con Davide Artale nel tragico incidente avvenuto la notte del 9 settembre 2018 e costato la vita al secondo.

In questi anni le testimonianze dei soccorritori ma anche una consulenza tecnica hanno posto dei forti dubbi, in realtà, su chi fosse al volante quella notte, se Artale o Gomis.

Gomis ha sempre dichiarato che fosse Artale alla guida quella sera, mentre dalla consulenza che era stata voluta dal pm era emerso che probabilmente alla guida della vettura ci fosse Gomis Maurice, anche perché sembra che quest’ultimo “nella fase finale del ribaltamento dell’auto avrebbe avuto una migliore tenuta perché le sua mani stringevano il volante – ha scritto l’ingegnere che ha lavorato alla consuleza Filadelfo Chiarenza”.

Alla richiesta di archiviazione si …









