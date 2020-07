Michele Romeo, da Castelvetrano a Roma inseguendo la Serie A

«Da qualche tempo avvertivo nell’aria la sensazione che poteva succedere… Poi è arrivata la lettera e tutto è diventato realtà: ora sono arbitro nazionale». A manifestare la sua gioia per il traguardo raggiunto è Michele Romeo, giovane 27 enne di Castelvetrano, che è riuscito a diventare arbitro di livello nazionale di Futsal (calcio a 5) e dal prossimo Campionato inizierà ad arbitrare le gare del circuito di serie B.

Per il giovane, che da 6 anni vive e lavora a Roma, l’avvio della carriera a Castelvetrano, quando arbitrava le squadre provinciali giovanili. «Ho iniziato questa attività quasi per caso, mentre frequentavo l’Istituto superiore, spiega Romeo. A dicembre 2009 ho iniziato a seguire il corso per diventare arbitro nella sezione di Marsala, e adesso, a dieci anni di distanza, mi ritrovo promosso per il Campionato nazionale di serie B». Michele …









