Mazara, evade dai domiciliari per compiere un furto con la compagna: arrestati entrambi dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, 2 luglio 2020, i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo e della Sezione Radiomobile, nel corso di un controllo del territorio, hanno tratto in arresto LUNGARO Gian Battista, residente in Mazara del Vallo, cl.74, e PACE Stefania, mazarese, cl.91, entrambi già gravati da precedenti penali.

Nello specifico, durante il controllo dei soggetti sottoposti a misura cautelare, i militari operanti hanno costatato che Lungaro non si trovava presso la propria abitazione, nonostante fosse in atto sottoposto agli arresti domiciliari, in palese violazione delle prescrizioni impartite. Nel corso delle ricerche del soggetto, lo stesso è stato sorpreso in compagnia di Pace Stefania mentre faceva rientro a casa. Nella circostanza la donna, avendo con se due borse, destava i sospetti dei Carabinieri che decidevano di eseguire delle ispezioni.

Dal contenuto di una delle due borse e dai successivi accertamenti svolti immediatamente dai militari, è emerso che il Lungaro era …









