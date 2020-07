Mazara, evade dai domiciliari e ruba in un appartamento assieme alla compagna. Due arresti

Evade dagli arresti domiciliari e assieme alla compagna commette un furto in un’abitazione, dove, hanno rubato una borsa contenente gioielli, denaro contante, orologi e documenti.

E’ stato arrestato dai carabinieri di Mazara, il 46enne Gian Battista Lungaro, che doveva essere a casa in regime di arresti domiciliari. Assieme all’uomo, fermata anche Stefania Pace, mazarese di 39 anni, già conosciuta alle forze dell’ordine per altri reati. Entrambi dopo le formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Ecco i dettagli nel comunicato dei militari:

“Nella giornata di ieri, 2 luglio 2020, i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo e della Sezione Radiomobile, nel corso di un controllo del territorio, hanno tratto in arresto LUNGARO Gian Battista, residente in Mazara del Vallo, cl.74, e PACE Stefania, mazarese, cl.91, entrambi già gravati da precedenti penali.

Nello specifico, durante il controllo dei soggetti sottoposti a misura cautelare, i militari operanti hanno …









