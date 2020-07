Matteo Messina Denaro e le stragi/5. I collaboratori di giustizia

A partire da oggi e per quattro puntate continueremo con un nuovo approfondimento, iniziato nelle scorse settimane, (potete leggere qui) con la requisitoria del pm Gabriele Paci al processo che vede imputato il boss castelvetranese, Matteo Messina Denaro, con l’accusa di essere il mandante delle Stragi di Capaci e Via d’Amelio.

“La provincia trapanese, dove tutto nasce” – Il territorio della provincia di Trapani è l’ambientazione dove tutto nasce, dove tutto si svolge. Ho insistito molto perché per tutto ciò che poi andremo spiegando è utile avere, come chiave di lettura di tutti i fenomeni che analizzeremo, non dico la sovrapposizione e la contiguità, ma lo strettissimo collegamento che esisteva, e esiste ancora ma che esisteva soprattutto al tempo, fra le famiglie trapanesi ed i corleonesi di Totò Riina. Abbiamo parlato di Trapani e soprattutto di due mandamenti di Trapani: …









