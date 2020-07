Marsala, la Chiesa di San Michele Rifugio è in stato di degrado e abbandono

La Chiesa di San Michele Rifugio a Marsala, una piccola chiesa che si trova all’interno di una proprietà privata, è in stato di totale abbandono, è un luogo di degrado, e, soprattutto, da alcuni anni è diventata il luogo di dimora di qualcuno che non ha un tetto e che ha bisogno di aiuto.

E’ questa la denuncia pubblica, fatta da una nostra lettrice, Letizia Occhipinti, che è stata sul posto per un sopralluogo. Qui la lettera completa:

Egregio direttore sono una cittadina marsalese residente nei pressi della Chiesa di San Michele Rifugio – scrive la signora Letizia – Trovandomi a passare da questa strada ho avuto un colpo al cuore. Mi sono trovata davanti ad uno scenario raccapricciante da un lato, e dall’altro un indecente ed indecoroso scempio: una Chiesa ridotta a cloaca pubblica e luogo in cui bucarsi di droghe varie. Postando su facebook le …









