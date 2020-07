La Strada degli Scrittori lancia l’iniziativa “Banca dati degli scrittori”

La Strada degli Scrittori si rinnova e rilancia la propria azione sul territorio con la “Banca dati degli scrittori”.

Registrarsi al portale è semplice: basta collegarsi al sito on line www.stradadegliscrittori.it e compilare l’apposito form dedicato in modo totalmente gratuito. L’iniziativa è aperta a scrittori e poeti e consentirà per la prima volta di realizzare un “censimento” vero e proprio del nostro patrimonio culturale.

“Nei mesi del ‘restate a casa’ la Strada degli Scrittori ha ripensato la propria offerta – dice il direttore Cavallaro proponendo interviste, rubriche e dirette live con giornalisti, scrittori e personaggi del mondo della cultura, realizzando persino, per la prima volta, una ‘maratona filosofica’ proprio sul tema del Covid-19. Adesso il nostro lavoro prosegue con un sito on line totalmente rinnovato, il lancio della ‘Banca dati degli scrittori& …









