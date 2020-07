Incendi in Sicilia, WWF: “Per combatterli serve straordinaria normalità”

WWF: In Sicilia, per combattere gli incendi serve straordinaria normalità

Presieduta dell’ On. Giusy Savarino, si è tenuta ieri l’audizione in IV Commissione Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana sulla problematica degli incendi, sollevata a seguito del disastro avvenuto nelle settimane scorse al bosco di Magaggiari nel Belice.

A caldeggiare e organizzare l’incontro è stata la sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, che è anche parlamentare regionale, la quale ha introdotto l’argomento con la sua capacità di chiarezza e schiettezza.

È intervenuta quindi l’onorevole Valentina Palmeri che ha inquadrato le competenze, espresso le preoccupazioni della politica e indicato soluzioni.

Ma grande passione ha espresso il comandante del Corpo Forestale distaccato a Sambuca di Sicilia, Pasquale Maggio, che ha lamentato la scarsezza di personale e la necessità di riorganizzare il sistema di prevenzione e spegnimento degli incendi in Sicilia.

Insieme all’on. Margherita La Rocca, per l’Unione dei Comuni …









Leggi la notizia completa