Immigrazione e inclusione. Presentato a Trapani il progetto Fami Mi.Main

Il Comune di Trapani e il territorio del Distretto Socio Sanitario n.50, in partenariato con l’università di Palermo, ha ottenuto il finanziamento del progetto denominato Fami Mi.Main che è stato presentato a palazzo d’Alì.

Il progetto finanziato dal Ministero dell’Interno, prevede di favorire l’inclusione della popolazione migrante e l’accesso ai servizi, attraverso la selezione, per il Distretto di Trapani, di 9 laureati provvisti di abilitazione in Servizio Sociale, Psicologia, Giurisprudenza e Mediazione Culturale che per un anno lavoreranno presso le Pubbliche Amministrazioni e su specifici punti di contatto sul territorio.

Fra i loro compiti vi è anche quello di rafforzare le reti con le scuole del territorio, l’azienda sanitaria e le parrocchie, al fine di contribuire alla implementazione di un sistema integrato di servizi alla popolazione migrante nell’ottica di una maggiore inclusione.

Si prevede la realizzazione di un “portale migranti” presso il sito web del Comune di …









