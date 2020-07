Il Trapani batte il Livorno in rimonta, decide un super gol di Dalmonte

Rimonta sensazionale del Trapani di mister Fabrizio Castori sul Livorno di Antonio Filippini. Granata che nel secondo tempo si rendono pericolosi solo un paio di volte con Colpani, ma che non riescono a trovare il guizzo vincente, andando anche sotto nel punteggio a sette minuti dal novantesimo. Ma il Trapani non molla e in due minuti riesce prima a pareggiare i conti e subito dopo a trovare il gol della vittoria che vale tre punti importantissimi per rimanere ancora aggrappati alle speranze di salvezza. Determinanti alla fine gli ingressi in campo di Dalmonte e Scaglia che riescono a dare la scossa alla squadra, diventando poi i principali protagonisti dell’incredibile rimonta dei ragazzi di Castori.

La cronaca

Nel secondo tempo si rende subito pericoloso il Trapani al 50′ con il mancino volante dal limite di Colpani, pallone che termina di poco a lato. Al 53′ conclusione dalla lunga distanza …









