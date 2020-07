Il lido abbandonato ricettacolo di spazzatura e’ un pericolo per i bambini. La denuncia dei bagnanti di Triscina

Un lido abbandonato da anni e che è diventato ricettacolo di spazzatura e soprattutto un grave pericolo per i bagnanti ed i tanti bambini che scendono in spiaggia alla strada 71 A di Triscina di Selinunte. Diversi lettori ci hanno lanciato un appello per sensibilizzare la civica amministrazione a far rimuovere o quantomeno mettere in sicurezza l’area. La struttura, che rimase aperta solo per una stagione , appartiene ad un privato che non ha mai provveduto a smontarla, anche se qualche mese fa furono realizzati alcuni lavori di ripristino, pare per una riapertura per la stagione estiva, ma a causa del lockdown imposto dal Governo per le note vicende legate al Covid-19, tutto è rimasto bloccato ed anche quest’anno la struttura è rimasta chiusa.



Nel tempo però le parti in legno si sono ammalorate, addirittura una parte della pedana, sostenuta da tubi innocenti, è parzialmente …









