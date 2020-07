Il colibrì vince il Premio Strega 2020. Sandro Veronesi ci racconta il suo ultimo libro

Ieri sera Sandro Veronesi ha vinto il Premio Strega 2020 con il romanzo Il colibrì (La Nave di Teseo). Già nel 2006 s’era aggiudicato il liquore stregato con Caos Calmo. Per partecipare ai festeggimenti abbiamo pensato di ripubblicare l’intervista che lo scrittore fiorentino ci aveva rilasciato poche settimane dopo l’uscita del Colibrì.

di Marco Marino

Come lance in una battaglia, gli sguardi sopravvivono all’atto del vedere. Lo sa bene Marco Carrera, protagonista del nuovo romanzo di Sandro Veronesi, «Il colibrì» (La Nave di Teseo, 2019). È una consapevolezza che certo non dipende dalla targa affissa sulla porta del suo studio, «specialista in oculistica e oftalmologia». Se il figlio di Probo e Letizia, fratello di Irene e Giacomo, padre di Adele e nonno di Miraijin, lo sa, lo deve a un’intera vita passata a trattenere immutabili e fissi dentro di s& …









Leggi la notizia completa