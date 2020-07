I consiglieri del Movimento Via dicono la loro sull’ospedale di Castelvetrano

I sottoscritti Consiglieri Comunali Calogero Martire, Stuppia Salvatore, Viola Vincenza facenti parte del gruppo consiliare di Obiettivo Città e Milazzo Rosi facente parte del gruppo consiliare Insieme si Può, tutti in rappresentanza del movimento provinciale VIA , facendo seguito al Decreto Assessoriale alla Salute n. 550 del 19/06/2020, comunicano che l’Ospedale di Castelvetrano, grazie alle interlocuzioni avviate e proseguite nel tempo con l’Assessore Razza e con il Direttore Generale dell’ASP di Trapani, vede modificato l’assetto logistico in quanto complessivamente i posti letto risultano adesso essere di n. 122 così come confermato dal Decreto Assessoriale prima citato, in quanto nello specifico l’Unità Operativa di Rianimazione avrà sei posti letto in più di degenza per acuti. Tale intervento in difesa dell’Ospedale di Castelvetrano permette così di superare lo …









