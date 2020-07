Ellie, la ragazza con la sindrome di Down contro i clichè della moda

Di Rossana TitoneSeguo la moda, me ne appassiono, mi innamoro dei colori. Mi piace giocare con gli accostamenti di stile, mi sorprendo davanti la maestosità di una sfilata milanese e quei click diventano inevitabilmente il must have da seguire.

Il tempo della pandemia da Covid-19 qualcosa ha cambiato.

Mi sono lasciata fluire dalle inclinazioni del nuovo percorso iniziato da Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci.

I suoi “Appunti dal silenzio” avevano anticipato il cambiamento della maison italiana che ha costruito il suo impero facendosi apprezzare in tutto il mondo.

Un nuovo tempo, ha detto Alessandro, che vedrà lo stilista impegnato ad affrontare le tematiche sociali, meno sfarzo, meno sfilate, più attenzione per l’ambiente e per chi merita di essere il principale artista della sua vita.

Pochi giorni fa Ellie, una ragazza inglese affetta da sindrome di down, ha prestato il volto per la pubblicit& …









Leggi la notizia completa