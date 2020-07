Dall’Emilia a Mazara in bicicletta. L'”impresa” del mazarese Tommaso Lupiccolo 

Al termine di un lungo viaggio in bici iniziato il 15 giugno scorso dal comune emiliano di Ramiseto, dove vive da anni, l’atleta amatoriale originario di Mazara del Vallo Tommaso Lupiccolo, dopo avere percorso circa 1700 km in sella alla sua bici insieme ad un altro atleta, ha raggiunto questa mattina Mazara, accompagnato nel tratto finale (da Gibellina verso Mazara) anche da alcuni ciclisti del Gruppo Sportivo Atletica Mazara.

Lupiccolo e gli atleti che lo hanno accompagnato sono stati accolti nel chiostro del Palazzo dei Carmelitani, sede del Comune, dal vice sindaco e assessore allo Sport Vito Billardello.

Nel suo saluto di benvenuto, il vice sindaco ha sottolineato i valori della passione e dell’amore per lo sport di cui imprese come quelle compiute da Lupiccolo con la sua bici sono viva testimonianza.

Il vice sindaco Billardello ha quindi donato a Tommaso Lupiccolo il crest della Città …









