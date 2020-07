Come anticipato stamane dal Giornale di Sicilia, c’è un nuovo caso di coronavirus in provincia di Trapani. L’Asp, nel bollettino appena diffuso, ha comunicato che i positivi in provincia di Trapani sono infatti 2. In entrambi i casi, si tratta della Città di Marsala. Entrambi si trovano in isolamento domiciliare obbligato. Nel trapanese, eseguiti fino ad ora 15819 tamponi e 8592 test sierologici.









