Coronavirus, nove positivi in più in Sicilia. Stop alla nave per ospitare i migranti, costa troppo

Tornano a crescere i contagi da Coronavirus in Sicilia. Sono nove i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, mentre non si registra nessun decesso. Otto dei nuovi casi sono i migranti risultati positivi a Noto. Situazione prefettamente stabile in provincia di Trapani dove c’è soltan to il caso positivo della ragazza proveniente dalla Lombardia.

Dati regionali – Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 134, per un totale di 3090 (332 con attività di screening diagnostico). A differenza della scorsa volta, quando i migranti di Porto Empedocle non furono conteggiati. Sono 20 le persone ricoverate, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 134 le persone in isolamento. Sono 2814 (211317 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Migranti: Musumeci, quarantena a Noto e non sulla nave, perchè? – «Dei 43 immigrati sbarcati ad Augusta, 8 sono risultati positivi al coronavirus. Si trovano a …









