Anche Fabrizio Ferracane e Rino Marino alle Orestiadi di Gibellina

Ritorna il teatro a Gibellina, alle Orestiadi, che accompagnarono – come ha sottolineato il presidente della Fondazione Calogero Pumilia – la ripartenza dopo il sisma del 1968. Anche quest’anno, il Direttore Alfio Scuderi propone un cartellone straordinario, che parla all’emergenza, ma non è d’emergenza. Dal 17 luglio all’otto agosto si avvicenderanno sui palchi simbolo della 39° Rassegna artisti siciliani e non siciliani che riporteranno il cielo tra gli uomini, e con esso la speranza. Tra il Baglio Di Stefano e il Cretto di Burri, spazio anche all’omaggio al centenario di Federico Fellini.

"Non sarà una rassegna d'emergenza – ha detto il direttore artistico Alfio Scuderi – ma per l'emergenza, con un programma che mette a fuoco tutta la responsabilità che abbiamo verso un settore che ha pagato molto caro questi mesi di silenzio".









