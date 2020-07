 Agrigento: Trasferimenti Scuola. È nuovamente la carica alle 104

Trasferimenti nel comparto Scuola, è nuovamente la carica alle 104 ad aver la meglio in un contingente già esiguo che non vede né vincitori né vinti nei trasferimenti interprovinciali del personale docente.

«Le poche disponibilità sono unicamente ad appannaggio dei beneficiari di precedenze», dichiarano i responsabili di alcune sigle a sostengo di Coordinamento Docenti Immobilizzati tra questi Doriana D’Elia che dichiara: «È pur vero che la legge alla quale si ricorre è baluardo di legalità e valori inalienabili, ma l’incidenza e la Concentrazione di trasferimenti che avvengono esclusivamente per possesso della Legge 104 in un’unica area, quella del SUD, provoca in tantissimi docenti indignazione e sconforto. Nei docenti fuori sede- continua D’Elia-, c’è molta rabbia visto che da ormai 20 anni vedono vanificare ogni aspettativa di ricongiungersi alla propria terra e ai propri congiunti. Non è una questione di punteggio …









