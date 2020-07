Vita, Pubblica illuminazione. Affidati i lavori di efficientamento energetico

Vita. Sono stati predisposti dei lavori di efficientamento energetico su alcuni tratti della pubblica illuminazione.

Il 18 giugno scorso infatti il Comune di Vita ha avviato una trattativa, tramite la piattaforma MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), per affidare i lavori di efficientamento energetico di alcuni tratti della pubblica illuminazione, con l’installazione di luci a led. Nello specifico sono state “invitate” a presentare la propria offerta, sull’importo a base d’asta pari a 7.928 euro, le ditte “Essetti impianti di Scianni Salvatore” con sede a Vita; “Celi Energia” con sede a Santa Ninfa; “G.M. Elettra” con sede a Calatafimi-Segesta.

Entro il termine ultimo della presentazione (fissato per il 25 giugno), tutte e tre le ditte invitate hanno presentato la propria offerta. Avendo però proposto un maggiore ribasso percentuale pari al 27,70 per cento, si è aggiudicata i lavori la …









