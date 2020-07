Trapani Calcio, Castori: “Abbiamo una squadra vera che se la gioca contro tutti”

Alla vigilia di Trapani-Livorno, il tecnico granata Fabrizio Castori in conferenza stampa ha dichiarato: “Ci aspetta una partita difficile contro una formazione che non è rassegnata e non molla. Il Livorno ha escluso dieci giocatori, ma solo due erano titolari. Noi non cadiamo nel tranello delle notizie uscite negli ultimi giorni sulla squadra toscana. Otto giocatori erano infortunati o non giocavano mai: solo Marras e Ferrari venivano utilizzati”. Sul recupero di Luperini afferma: “Luperini rientra da un lungo periodo di tempo. Per noi è importante averlo recuperato, ma faccio fatica a pensare un minutaggio cospicuo per lui. Piszcezk, Pettinari e Dalmonte possono giocare insieme. Sta a me deciderlo se farlo. Mi aspetto una crescita della squadra perché ancora il campionato non è finito: le somme le tiro alla fine. Abbiamo una squadra vera che se la gioca contro tutti e lo dicono anche i numeri. Questa …









