Inutile, a Trapani, la corsa contro il tempo per salvare una volpe che è stata avvelenata.

Il cuore dell’animale ha smesso di battere mentre Balduccio Ferlito della Lega per la difesa del cane lo stava trasportando in un ambulatorio veterinario per sottoporlo alle cure del caso.

La volpe è stata rinvenuta agonizzante in un appezzamento di terreno nei pressi della clinica Sant’Anna.









Leggi la notizia completa