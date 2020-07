Tornano in carcere 12 pericolosi latitanti che rientrano oggi dalla Germania

DECISIVO IL LAVORO DEL SERVIZIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA DELLA CRIMINALPOL



Sono in totale dodici i latitanti scovati in Germania che oggi verranno estradati in Italia: l´operazione, condotta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, guidata dal Prefetto Vittorio Rizzi, sottolinea ancora una volta la stretta collaborazione operativa tra le polizie dei vari Paesi per un Europa più sicura.

Con un volo partito stamattina dall´aeroporto tedesco di Francoforte, diretto a Roma-Fiumicino, il personale della Polizia di Stato, dell´Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria in forza allo SCIP ha preso in consegna e scortato undici uomini e una donna (quest´ultima condannata per istigazione e favoreggiamento della prostituzione minorile), ricercati dalla giustizia italiana, che sconteranno le loro pene detentive nelle nostre carceri.

Gli ex latitanti, tra cui









